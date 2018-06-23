أسعار النفط تقفز بعد موافقة أوبك على زيادة الانتاج

فيينا- الوئام:

قفزت أسعار النفط بعد أن اتفق منتجو الخام على زيادة متواضعة في الانتاج للتعويض عن خسائر في الإمدادات في وقت يتزايد فيه الطلب.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجون كبار آخرون في اجتماع في فيينا على زيادة الانتاج بدءا من يوليو/تموز بحوالي مليون برميل يوميا.

لكن الزيادة الحقيقية ستكون حوالي 770 ألف برميل يوميا، حسبما قال العراق لأن بضع دول عانت مؤخرا من تراجعات في الانتاج ستجد صعوبة في الوصول إلى الحصص الكاملة المخصصة لها، في حين قد لا يكون بمقدور منتجين آخرين سد الفجوة.

والزيادة الفعلية في الانتاج تبعث على التفاؤل لأنها جاءت أقل من بعض أعلى الأرقام التي جرى مناقشتها قبل الاجتماع. وكانت بعض التوقعات في السوق قد أشارت إلى زيادة تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.50 دولار، أو 3.4%، لتبلغ عند التسوية 75.55 دولار للبرميل بدعم من إعلان أوبك.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.04 دولار، أو 4.6%، لتسجل عند التسوية 68.58 دولار للبرميل، بعد هبوط كبير في إمدادات النفط إلى مركز التخزين في كاشينغ بولاية أوكلاهوما.

وينهي برنت الأسبوع مرتفعا 2.7% في حين صعد الخام الأمريكي 5.5%.