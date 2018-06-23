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فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة

حالة الطقس: غبار وأتربة في «7» مناطق سعودية

حالة الطقس: غبار وأتربة في «7» مناطق سعودية
weam.co/528866
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض ونجران ومكة المكرمة  والمدينة المنورة وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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