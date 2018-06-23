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قبل الانتخابات الرئاسية

تركيا: مئات الآلاف يحتشدون دعماً لـ«محرّم إينجه» منافس أردوغان

تركيا: مئات الآلاف يحتشدون دعماً لـ«محرّم إينجه» منافس أردوغان
weam.co/528867
انقرة- الوئام:

دعا محرّم إينجه أمام مئات الآلاف من مؤيديه الذين احتشدوا أمس الجمعة في أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مواجهته في مناظرة الفرصة الأخيرة عبر التلفزيون قبل الانتخابات الرئاسية يوم غد الأحد.

ومن غير المؤكد أن يحصل أردوغان على نسبة الـ 50% اللازمة للفوز من الدورة الأولى. واستناداً إلى محللين، قد يتواجه مع إينجه خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 8 يوليو(تموز) المقبل.

وبدعم من حزب الشعب الجمهوري العريق يبدو إينجه المرشح الأكثر قوة في مواجهة أردوغان الذي يهيمن على الساحة السياسية منذ العام 2003 بصفته رئيساً للحكومة ثم رئيساً للجمهورية لاحقاً.

وقال إينجه متوجهاً إلى الرئيس التركي: غداً آخر ليلة، إذا كانت لديك الشجاعة، واجهني، وأضاف: هذا آخر اقتراح أقدمه لك، إذا أردت، يمكنني إلغاء تجمّعي (الانتخابي السبت) في اسطنبول من أجلك، واجهني، فلنقم بمناظرة عبر التلفزيون.

وعبّر عشرات آلاف الأتراك خلال تجمع انتخابي أول أمس الخميس في إزمير عن دعمهم لإنجيه في الانتخابات الرئاسية، وقال المنظمون إنّ 2.5 مليون شخص شاركوا في ذلك التجمع، لكن لم يكن ممكناً التأكد من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

وتوجه إينجه إلى الحشود في إزمير بالقول اردوغان رجل مُتعَب، وحيد رجل متغطرس لا يحترم شعبه”، وكان أردوغان رفض فكرة إينجه القيام بمناظرة تلفزيونية، وفي وقت سابق، قال إينجه في مقابلة إنّ تركيا تريد التنفس والسلام والاستقرار، مضيفاً إنها لا تريد شخصاً يصرخ ويغضب، تريد شخصاً أكثر شباباً ورابط الجأش.

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