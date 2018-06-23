منتصف الليلة.. يبدأ رسمياً السماح للمرأة بقيادة السيارة

الرياض- الوئام:

سيكون جرس الثانية عشر من ليلة الأحد العاشر من شوال 1439 هــ الموافق 24 يونيو 2018 حدثاً تاريخياً للسيدات السعوديات بالسماح لهن بقيادة السيارة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية وسيصبح القرار ساري المفعول.

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي اكتمال جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات في المملكة.

وقال: تم تهيئة جميع متطلبات قيادة المرأة للمركبات التي تشمل قدرتها على مراجعة إدارات المرور في الحالات التي تقتضي ذلك، وترتيب متطلبات التعامل مع كل ما يترتب من مسؤوليات نظامية على قيادة المرأة للسيارة.

كما تم الترخيص لافتتاح وتشغيل مدارس متخصصة في تعليم المرأة قيادة السيارات، وفق المعايير العالمية للتدريب على قيادة المركبات التي حددتها الإدارة العامة للمرور بما يتناسب مع متطلبات رفع مستوى السلامة المرورية بالمملكة التي تعمل وزارة الداخلية على تنفيذها، وتشمل المتقدمين كافة للحصول على رخص القيادة ذكوراً وإناثاً.

وقال : ندعو لسلوك مروري مثالي في ارجاء الوطن الكريم. ووجه مدير المرور مجموعة من النصائح للسيدات وقال: استعينوا بالله ووجهوا طاقاتكم ومعرفتكم في الخدمات فستواجهون من يحتاج لطفكم وحسن عباراتكم للتقليل من الخسائر النفسية.

وتفاعلوا بنشر التوعية المرورية واكثروا من شرح مسببات الحوادث وتحروا دقة المعلومة وعليكم بالصدق والعدالة وهي احد صفات المجتمع الذي نتشرف بالانتماء اليه .