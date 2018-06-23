قوات الشرعية تسيطر على مواقع جديدة في لحج

الرياض- الوئام:

سيطر الجيش الوطني اليمني، على عدد من المواقع، بمحافظة لحج، وتم تطهيرها من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية، سبأ، إن مواجهات اندلعت امس الجمعة في عدد من جبهات المحافظة، وأسفرت المعارك بقيادة اللواء الركن فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة عن السيطرة على مناطق دار سيفيان، وجبل السبد، ومدرسة خالد، وجبل البياضي، ووادي الهجمة، في جبهة طور الباحة.

وأضاف “أن المواجهات في جبهة الشريجة، نتج عنها السيطرة على، تبة القناص، وتبة السحي، المطلة على الخط الرابط بين الشريجة، والراهدة”.

كما شهدت جبهة، حمالة، مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي أسفرت عن تمكن اللواء الخامس دعم وإسناد بقيادة العميد مختار النوبي، من استعادة السيطرة على الجبل الأحمر، وعدد من المناطق المحيطة، ومقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم.