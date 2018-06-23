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الأسعار لن تكون ثابتة لدى الشركات

توقعات بتخفيض بوليصة التأمين الخاصة بمركبات النساء

توقعات بتخفيض بوليصة التأمين الخاصة بمركبات النساء
weam.co/528876
الرياض- الوئام:

توقع المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى أن تطرح بعض شركات التأمين عروضاً وخصومات وأسعاراً مُخفضة لبوليصة التأمين الخاصة بمركبات النساء.

وأوضح العيسى أن أسعار بوليصة التأمين لن تكون ثابتة لدى الشركات وسيتم تحديدها من قبل الخبير الاكتواري وفقاً لكل شركة وسياساتها.

وبيّن العيسى أن سوق التأمين على المركبات سيشهد منافسة عالية لكسب العملاء الجدد من النساء، مشيراً إلى أن التأمين الإلزامي على المركبات والذي يعرف بالتأمين ضد الغير سيكون متاحاً للجنسين بنفس الأسعار دون تمييز بحسب الوطن.

ولفت إلى أن الحديث عن ارتفاع نسبة الربح لشركات التأمين من وراء إقبال النساء عليها سابق لأوانه وسيتضح الأمر بعد سنتين أو ثلاث سنوات، موضحاً أن قيادة النساء سيكون لها أثر إيجابي على سوق التأمين كون ذلك سيضيف شريحة جديدة من العملاء.

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