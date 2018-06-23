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تطبيق النظام على الذكور والإناث

المرور: لا استثناء للنساء من مخالفات تظليل السيارة

المرور: لا استثناء للنساء من مخالفات تظليل السيارة
weam.co/528877
الرياض- الوئام:

جددت الإدارة العامة للمرور التأكيد على عدم استثناء النساء من مخالفات تظليل سياراتهن، مشيرة إلى دراسة طلبات جديدة لافتتاح مدارس نسائية للقيادة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي أن توجيهات الجهات العليا شددت على تطبيق نظام المرور على الذكور والإناث على حد سواء وبدون استثناء.

يشار إلى أن إدارة المرور تشترط في تظليل السيارات الخاصة أن يكون من النوع الشفاف ولا يحجب الرؤية، وأن يسمح برؤية من بداخل المركبة ويوضع على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية، ولا تسمح بتظليل سيارات الأجرة والإيجار اليومي ومركبات نقل البضائع.

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