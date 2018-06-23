رغد صدام حسين: وفاة عزة الدوري شائعة

عمان- الوئام:

نفت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين التقارير التي تتحدث عن وفاة عزة الدوري، أو قيامها بإرسال رسالة تعزية إلى عائلة نائب صدام حسين.

وقالت في بيان رسمي لها: لا يوجد هكذا تصريح صادر من قبلنا، والمحامي هيثم الهرش كان محاميا سابقا للسيدة رغد، وانتهى توكيله منذ زمن بعيد.

وكانت السلطات العراقية تبحث عن عزة الدوري طيلة السنوات السابقة، بعد مرور 15 سنة على سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بعد الغزو الأمريكي لبغداد عام 2003، ووجهت للدوري اتهامات عديدة بالضلوع في جرائم مع نظام صدام حسين، وتورطه في عمليات إرهابية.

وغزت القوات الأمريكية العراق في 20 مارس عام 2003، وتسبب ذلك في انهيار نظام الرئيس صدام حسين الذي حكم العراق لمدة 24 عاما، وقتل 4500 جندي أمريكي خلال الغزو، ومئات الآلاف من العراقيين، كما أعدم صدام حسين بعد محاكمته في 2006 بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وخرج عزة الدوري في أكثر من مقطع فيديو، كان آخره أبريل الماضي في الذكرى الـ71 لتأسيس حزب البعث العراقي، موجها رسائل عديدة إلى العراقيين وعدد من الدول العربية.