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بإنتاج بعوض يدمر نفسه ذاتيا

مؤسس مايكروسوفت يتبرع بــ4 مليون دولار لـ«البعوض»

مؤسس مايكروسوفت يتبرع بــ4 مليون دولار لـ«البعوض»
weam.co/528882
واشنطن- الوئام:

تبرع مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس بأربعة ملايين دولار لدعم مشروع يحارب مرض الملاريا، وذلك بإنتاج بعوض يدمر نفسه ذاتيا قبل أن يبلغ عمرا يستطيع فيه اللسع.

وبحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن غيتس دعم مختبر “إكسيتيك” البريطاني الذي يعكف على تطوير تقنية تضمن نفوق أنثى البعوض قبل أن تصل إلى العمر الذي تستطيع فيه اللسع.

وتقوم تقنية المختبر على نقل جين وراثي إلى أنثى البعوض لأجل الحد من ذريتها عند إطلاقها في الخارج.

وأظهرت تجارب أن التقنية الجديدة قد قللت من البعوض الناقل لمرض “زيكا” في بعض المناطق بنسبة 90 في المئة.

وكان غيتس قد تبرع بخمسة ملايين دولار سنة 2010 لأجل إنتاج هذا النوع من البعوض، لكنه قدم المبلغ الجديد لأجل التركيز على مرض الملاريا.

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