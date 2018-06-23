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معركة الحديدة لا تزال مستمرة

عملية نوعية لـ«العمالقة» تقتل عشرات الحوثيين

عملية نوعية لـ«العمالقة» تقتل عشرات الحوثيين
weam.co/528888
الحديدة (اليمن)- الوئام:

تصدت القوات اليمنية المشتركة بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، لمحاولات تسلل يائسة للحوثيين في مطار الحديدة والمجيلس وحيس.

وقتل العشرات من الميليشيات الإيرانية، خلال عمليات عسكرية نوعية لألوية العمالقة في الطوق الجنوبي لمدينة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن.

وفي السياق ذاته، وصلت قوة جديدة من المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح إلى جبهة الساحل الغربي في اليمن، الجمعة، تزامنا مع انتصارات القوات اليمنية المشتركة في الحديدة.

وقال مصدر في الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة، إن القوة تلقت خلال الفترة الماضية تدريباتها في معسكرات التدريب الخاصة بألوية المقاومة.

وأكد المصدر أن القوة في كامل الجاهزية القتالية، مشيرا إلى أنها ستلتحق بالجبهات وفقا للخطط العسكرية المتبعة من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية وتحالف دعم الشرعية، من أجل تحرير كامل محافظة الحديدة.

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