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التقديم اعتباراً من يوم غداً الأحد

«الملاحة الجوية» تعلن عن وظائف للنساء ببرنامج المراقبة الجوية

«الملاحة الجوية» تعلن عن وظائف للنساء ببرنامج المراقبة الجوية
weam.co/528889
الرياض- الوئام:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للدفعة الثانية (سيدات) لبرنامج المراقبة الجوية المنتهي بالتوظيف للفترة مابين 10 /10 / 1439 الموافق 24 /6 /2018م حتى 21 / 10 / 1439هـ الموافق 5 /7 /2018م

وقالت أن من ضمن الشروط: أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحاصلة على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (علوم طبيعية) بمعدل لا يقل عن 90%.

وحاصلة على درجة 5.5 في أختبار (IELTS) أو ما يعادلها في التوفل 46-59 وأن لا تقل درجة القدرات والتحصيلي عن 75 درجة.

أن لا يقل العمر عن 23 سنة ولا يزيد عن 28 سنة وإجتياز الاختبارات التي تحددها الشركة.

ويتم التقديم من خلال الرابط:

https://careers.sans.com.sa

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