إمام سُني يكشف فاجعة: 41 فتاة سُنية تعرضن للإغتصاب في إيران

طهران- الوئام:

هددت السلطات الإيرانية إمام جمعة مدينة إيرانشهر التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، الشيخ محمد طيب ملا زهي، بالاعتقال بسبب كشفه عن تعرض 41 فتاة بهذه المدينة للاختطاف والاغتصاب على يد جماعة يعتقد أنهم ينتمون لميليشيات البسيج التابعة للحرس الثوري.

ونقل موقع “آمد نيوز” الإيراني المعارض اليوم السبت، أن الشيخ ملا زهي تلقى تهديدات من السلطات العسكرية بالاعتقال بسبب كشفه عن فضيحة اغتصاب 41 فتاة واستخدام هذه القضية من قبل وسائل الإعلام الأجنبية لاستهداف إيران.

بدوره، قال رئيس الإدعاء العام في محافظة سيستان وبلوشستان، إبراهيم حميدي: إذا كان لدى الشيخ ملا زهي نوايا سيئة لإثارة الرأي العام ضد النظام والحكومة فسيتم التعامل معه بحزم، أما إذا علمنا أنه ليس لديه مآرب وإنما الكشف عن قضية الاغتصاب جاءت للتعبير عن مشاكل الناس فلن يتم اعتقاله أو استهدافه.

وكان الشيخ ملا زهي كشف يوم الجمعة قبل الماضي خلال خطبة صلاة العيد عن تعرض 41 فتاة في مدينة إيرانشهر للاغتصاب من قبل مجمموعات مجهولة.

وقال إن والد إحدى الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب جاء إليه وهو يبكي نتيجة ما تعرضت له ابنته، مضيفًا أن والد الفتاة أكد أنه خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان تعرضت ابنته للاختطاف ليوم واحد وبعد الاعتداء عليها، تم إطلاق سراحها.