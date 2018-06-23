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على طريق الظبية – باتجاه جدة

وفيات وإصابات في حادث مروّع بجدة

وفيات وإصابات في حادث مروّع بجدة
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مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون في حادث مروري مروع على طريق الظبية – باتجاه جدة.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة، تلقت صباح اليوم، في تمام الساعة 12:55 بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم نتج عنه 6 إصابات.

وقال أبو زيد: إنه: فور وصول البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (3) فرق إسعافية بمتابعة القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين، إلى موقع الحادث، حيث وُجد 6 إصابات: حالة وفاة و خمس حالات متفاوتت الخطورة .

وأوضح أبوزيد: قُدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الارضية إلى مستشفى خليص العام ونقل حالات الوفاة عن طريق فريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.

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