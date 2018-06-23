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عبر موقعها الالكتروني

مستشفيات القوات المسلحة بالخرج تبدأ قبول البنات بمعهد التمريض

مستشفيات القوات المسلحة بالخرج تبدأ قبول البنات بمعهد التمريض
weam.co/528894
الرياض- الوئام:

تبدأ إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج غداً ،استقبال طلبات القبول بمعهد التمريض للبنات في مستشفى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمدينة السيح  عبر الموقع الالكتروني http://www.kmh.med.sa/ ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 14 شوال الجاري .

واشترطت على المتقدمة أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ، لا يزيد عمرها عن 23 عاماً ، وحاصلة على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 85% ومجتازة اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 70% والاختبار التحصيلي بنسبة لا تقل عن 65% وأن لا تكون قد سبق فصلها لأسباب أكاديمية أو تأديبية من أي منشأة تعليمية.

ودعت الإدارة المتقدمات الاطلاع على الشروط وتحري الدقة في إدخال البيانات ، فيما سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولات في مقر المعهد بمدينة السيح.

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