مستشفيات القوات المسلحة بالخرج تبدأ قبول البنات بمعهد التمريض

الرياض- الوئام:

تبدأ إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج غداً ،استقبال طلبات القبول بمعهد التمريض للبنات في مستشفى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمدينة السيح عبر الموقع الالكتروني http://www.kmh.med.sa/ ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 14 شوال الجاري .

واشترطت على المتقدمة أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ، لا يزيد عمرها عن 23 عاماً ، وحاصلة على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 85% ومجتازة اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 70% والاختبار التحصيلي بنسبة لا تقل عن 65% وأن لا تكون قد سبق فصلها لأسباب أكاديمية أو تأديبية من أي منشأة تعليمية.

ودعت الإدارة المتقدمات الاطلاع على الشروط وتحري الدقة في إدخال البيانات ، فيما سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولات في مقر المعهد بمدينة السيح.