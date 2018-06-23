وزير خارجية البحرين يهاجم الجزيرة: القضاء لا يسمح التدخل باختصاصه

المنامة- الوئام:

هاجم الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني قناة الجزيرة القطرية مؤكدا على أن القضاء في بلاده لا يسمح بأي تدخل في اختصاصاته.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: القضاء البحريني لا يسمح ولا يقبل بأي تدخل في اختصاصه، ولا يُعطي أي اعتبار لتعليقات تأتي من جهات خارجية ولن تنجح الجزيرة في التأثير على العلاقة بين البحرين وحلفائها، ولتبحث عن موضوع اخر تشغل نفسها به.

ويذكر أن هذه التغريدة تأتي بعد الضجة التي أثارها قرار المحكمة البحرينية ببراءة، رجل الدين الشيعي، علي قاسم، الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المعارضة المحلولة، وهو القرار الذي رحبت فيه الولايات المتحدة الأمريكية داعية المدعي العام البحريني لعدم الاستئناف، وفقا لما صرحت به المتحدة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، الخميس الماضي.