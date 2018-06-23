التعليقات: 0

لا يُعطي أي اعتبار لتعليقات

وزير خارجية البحرين يهاجم الجزيرة: القضاء لا يسمح التدخل باختصاصه

وزير خارجية البحرين يهاجم الجزيرة: القضاء لا يسمح التدخل باختصاصه
weam.co/528896
المنامة- الوئام:

هاجم الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني قناة الجزيرة القطرية مؤكدا على أن القضاء في بلاده لا يسمح بأي تدخل في اختصاصاته.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: القضاء البحريني لا يسمح ولا يقبل بأي تدخل في اختصاصه، ولا يُعطي أي اعتبار لتعليقات تأتي من جهات خارجية ولن تنجح الجزيرة في التأثير على العلاقة بين البحرين وحلفائها، ولتبحث عن موضوع اخر تشغل نفسها به.

ويذكر أن هذه التغريدة تأتي بعد الضجة التي أثارها قرار المحكمة البحرينية ببراءة، رجل الدين الشيعي، علي قاسم، الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المعارضة المحلولة، وهو القرار الذي رحبت فيه الولايات المتحدة الأمريكية داعية المدعي العام البحريني لعدم الاستئناف، وفقا لما صرحت به المتحدة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، الخميس الماضي.

روابط ذات صلة

شاهد بالفيديو: الأمير ناصر بن نواف.. لم يتم القبض علي

شاهد بالفيديو: الأمير ناصر بن نواف.. لم يتم القبض علي

قطر تشتري تغريدة بــ«50» ألف دولار.. تعرف على القصة

قطر تشتري تغريدة بــ«50» ألف دولار.. تعرف على القصة

تحقيقات أوروبية فورية بعد عمليات بيع الغاز القطري

تحقيقات أوروبية فورية بعد عمليات بيع الغاز القطري

مسؤول في عهد القذافي: قطر وتركيا والموساد دمرت ليبيا 

مسؤول في عهد القذافي: قطر وتركيا والموساد دمرت ليبيا 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>