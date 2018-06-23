أوبك تجتمع بروسيا وحلفائها للاتفاق على زيادة إنتاج النفط

فيينا- الوئام:

تجتمع أوبك مع روسيا وحلفاء آخرين السبت لإبرام اتفاق جديد على زيادة إنتاج النفط بعد يوم من الاتفاق على زيادة إنتاج المنظمة نفسها في قرار أربك السوق بشأن حجم النفط الإضافي الذي سيضخ.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول قرارها الخاص الجمعة لكنها لم تذكر أهدافا واضحة لمستويات الإنتاج. وستجتمع روسيا ومنتجو النفط الآخرون غير الأعضاء في أوبك مع المنظمة في مسعى لنيل مشاركتهم في الاتفاق.

كان خام برنت القياسي ارتفع 2.5 دولار بما يعادل 3.4 بالمئة يوم الجمعة مسجلا 75.55 دولار للبرميل.

وتساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حجم زيادة نفط أوبك بعد الاتفاق. وكتب على تويتر بعد إعلان قرار المنظمة “آمل بأن تزيد أوبك الانتاج بشكل كبير. نحتاج إلى الإبقاء على الأسعار منخفضة!”

وحثت الولايات المتحدة والصين والهند منتجي النفط على زيادة المعروض للحيلولة دون نقص نفطي قد يقوض نمو الاقتصاد العالمي.

وقالت أوبك في بيان إنها ستزيد المعروض عن طريق العودة إلى التزام بنسبة 100% بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها سلفا لكنها لم تذكر أرقاما حددة.

في حين قالت السعودية إن الخطوة ستُترجم إلى زيادة اسمية في الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا أو واحد بالمئة من المعروض العالمي لمنتجي أوبك وغير الأعضاء.

وقال العراق إن الزيادة الحقيقية ستبلغ حوالي 770 ألف برميل يوميا لأن عدة دول تعاني من تراجعات في الإنتاج وستجد صعوبة في العودة إلى حصصها كاملة. وقالت إيران إن الزيادة الحقيقية أقرب إلى 500 الف برميل يوميا.

هذا وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه سعيد بالقرار رغم أنه دعا أوبك وغير الأعضاء من قبل إلى زيادة الإنتاج بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وأبلغ الصحفيين بعد وصوله إلى فيينا حيث مقر الأمانة العامة لأوبك في هذه المرحلة المليون معقول جدا.