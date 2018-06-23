شاهد: «1500» شخص في إحتفال سعودي بملبورن الأسترالية

نجران- الوئام- عوض آل عاطف:

بحضور اكثر من 1500 شخص وتنظيم يفوق الوصف احتفل النادي السعودي في مدينة ملبورن باستراليا بعيد الفطر المبارك وحضر الاحتفال العديد من الطلبة السعوديين والخليجيين والاشقاء العرب.

وفي بداية الحفل ألقى رئيس النادي السعودي محمد بن سلمان الخالدي كلمة ترحيبية بالحضور، وشكر الطلاب من الجنسيات الأخرى على تلبية الدعوة.

بعد ذلك تم عرض رسائل تهنئة بعيد الفطر موجهه لمبتعثي ملبورن من قبل القائم بأعمال السفاره باستراليا الاستاذ مشعل الروقي والملحق الثقافي باستراليا الدكتور هشام خادوردي والاستاذ أيمن الصالح المشرف على الاندية الطلابية . تلا ذلك تجديد المبايعة لولي العهد الامير محمد بن سلمان من قبل مبتعثي ملبورن بوضع لوحة جدارية طولها ٣ أمتار .

وأقيمت العديد من الفنون الشعبيه من مختلف انحاء المملكة وتم مشاركة بعض الفنون الشعبيه من قبل الأشقاء في الامارات العربية المتحدة والعراق ولبنان . وبعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء.وعقب ذلك مسابقات وجوائز نقدية وزعت على الفائزين .



الجدير بالذكر ان نادي ملبورن السعودي يحرص على إقامة مثل هذه الاحتفالات لكونها تأتي ضمن إطار المحبة والإخوة التي تجمع الشباب السعودي والعربي.

حيث ان الإعداد للحفل اخذ وقتا طويلا جداً من قبل أعضاء النادي السعودي ليخرج بالشكل اللائق والمناسب ، وما لفت الانتباه هذا العام هو وجود عدد من الأشقاء من دول الخليج ومن الدولة العربية الشقيقة الذين حضروا وقدموا التهنئة بالعيد السعيد.