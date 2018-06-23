تطوير خطة إعلامية لدول التحالف لمواجهة التغلغل الإيراني

جدة- الوئام:

إنطلق اليوم السبت في قصر المؤتمرات بمدينة جدة اجتماع وزراء الاعلام في دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقد أتى هذا الاجتماع فى مرحلة هامة وحساسة فيما يخص الشأن اليمنى تشهد فيها جميع الجبهات والمحاور العسكرية على أرض اليمن تقدماً عسكرياً وانتصارات متوالية للجيش اليمنى والمقاومة الشعبية بمساندة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن فى مختلف الجبهات.

وخاصة فى الحديدة، وصعدة ونهم فى ظل اندحار وتقهقر ملحوظ للميلشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني.

ويناقش الاجتماع عددا من القضايا المهمة والنقاط البارزة على رأسها، سبل التعامل الإعلامي مع الأوضاع الإنسانية في اليمن، وطرق كشف جرائم جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق، وتهديدها للملاحة في منطقة البحر الأحمر.

وتقديم الدعم الإعلامي اللازم لجهود التحالف العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن، إضافة إلى تفعيل الخطاب الإعلامي المشترك، وتطوير قنوات التعاون بين دول التحالف.