بالفيديو: لحظة استهداف رئيس الوزراء الإثيوبي بقنبلة يدوية على المنصة

اديس ابابا - الوئام:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله اليوم السبت على مواقع التواصل الاجتماعية وشبكات الفيديو العالمية محاولة استهداف رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد بقنبلة يدوية اثناء مخاطبته لعشرات الالاف من مؤيديه بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا السبت.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد أدى الانفجار لمقتل قرابة 83 شخصاً بحسب تقارير صحية من الصحة الاثيوبية، فيما اصيب العشرات بجروح.

ويعتبر أبي أحمد الذي تولى السلطة في اثيوبيا خلفاً لديسالين المستقيل من المقربين لدولة قطر ، فقد استضاف منذ توليه رئاسة الوزراء أكثر من ستة وفود قطرية ، للوقف على التطورات وبحث مشروعات بحسب التقارير التي وردت.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن أبي قوله: “إن الهجوم “رخيص وغير مقبول. الحب يفوز دائما. قتل الآخرين هو الهزيمة. بالنسبة لأولئك الذين حاولوا تقسيمنا، أريد أن أقول لكم إنكم لم تنجحوا”.

من جهته أوضح سيوم تيشومي عضو اللجنة المنظمة للتجمع “كانت قنبلة يدوية. حاول أحدهم إلقاءها على المنصة التي يوجد فيها رئيس الوزراء”.

ونشر فيتسوم أريجا مدير مكتب رئيس الوزراء تغريدة على تويتر قال فيها: “بعض من امتلأت قلوبهم بالكراهية شنوا هجوما بقنبلة. السيد رئيس الوزراء أبي بخير. كل القتلى شهداء للمحبة والسلام. السيد رئيس الوزراء يقدم تعازيه لأسر الضحايا، ومنفذو الهجوم سيمثلون أمام العدالة”.