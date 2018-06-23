الرياض: الإطاحة بمنفذي عمليات السطو على المحلات التجارية بمسدس مزيف

الرياض- الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بمواطنين في العقد الثالث من عمرهما نفذا عدة جرائم للسطو على المحلات بمسدس مزيف وقد تم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب جرائهما والتي اتضح أنها مكونة من مجسم بلاستيكي لمسدس مزيف ومجسم آخر لجهاز لاسلكي.

كما ضبط في حوزتهما عدد (٤) أجهزة جوال ومبلغ (٩٦١٥) ريال وكذلك مبلغ (٣٠٠٠) ريال مزيفة من فئة خمسمائة ريال، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بارتكاب جرائم السطو، وتم إيقافهما وإحالة القضية للنيابة العامة.

وبحسب التفاصيل فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية باشرت صباح يوم الأحد ١٤٣٩/١٠/٣هـ عددًا من البلاغات عن تعرض العاملين في عدد من المحالات التجارية للسطو من شخصين مجهولي الهوية وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

وقد أسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجرائم بتوفيق الله عن تحديد المشتبه بهما، مواطنين في العقد الثالث من عمرهما والقبض عليهما.

وضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب جرائهما والتي اتضح أنها مكونة من مجسم بلاستيكي لمسدس “مزيف” ومجسم آخر لجهاز لاسلكي.

كما ضبط في حوزتهما عدد (٤) أجهزة جوال ومبلغ (٩٦١٥) ريال وكذلك مبلغ (٣٠٠٠) ريال مزيفة من فئة خمسمائة ريال، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بارتكاب جرائم السطو، وتم إيقافهما وإحالة القضية للنيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، و أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته و استقراره.