وزير اعلام السودان يشيد بتبني السعودية خطة لمواجهة التطرف الشيعي والإرهاب

جدة- الوئام:

أشاد وزير الاعلام السوداني محمد بلال عثمان بتبني المملكة العربية السعودية لخطة لمواجهة التمدد الايراني والارهاب.

وقال في كلمته أمام اجتماع وزراء دول التحالف العربي المنعقد اليوم بمدينة جدة إلى ان السودان واجه التطرف الشيعي كذلك باغلاق الكثير من الحسينيات والملتقيات الثقافية التي كانت تدعمها ايران بل وذهب الى ابعد من ذلك حيث أنهى الكثير من اعمال الشركات الايرانية في الخرطوم ومدن السودان الأخرى.

وكان الوزراء قد عقدوا جلسةً مغلقةً استعرضوا خلالها تطورات الأوضاع في اليمن على الصعيدين العسكري والإنساني في اليمن، ومناقشة سبل تطوير خطة إعلامية لدول التحالف لمواجهة التغلغل الإيراني في اليمن والمنطقة، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية إعلاميا لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين وإيران في المنطقة والعالم، ووضع آليات لتفعيل الخطاب الإعلامي المشترك لدول التحالف وتطوير قنوات التعاون والتنسيق بما يضمن توحيد وتعزيز الخطاب المشترك .

وكان السودان قد قطع علاقاته الدبلوماسية كاملة مع ايران واغلق السفارة بالخرطوم وداهمت سلطات الامن الكثير من الحسينيات والمنتديات الشيعية التي كانت تدعمها ايران في جميع مناطق السودان.

ومحمد بلال عثمان كان وقد هاجم توجهات قناة الجزيرة واتهمها بالسعي لافساد علاقات السودان بمصر ابان الفترة الماضية، وفي تصريحاته أمام البرلمان السوداني أكد ان موقفه ثابت لا يتزحزح عن النظرة للقناة القطرية كونها تسعى لبث التفرقة بين السودان ودول الجوار من خلال بث موضوعات سياسية.