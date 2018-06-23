فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن بالمشتري في سماء السعودية.. الليلة

جدة- الوئام:

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان سماء السعودية والوطن العربي تشهد بعد غروب شمس اليوم السبت 23 يونيو 2018 وبداية الليل وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من كوكب المشتري بحالة اقتران في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير.

ان وقوع القمر بقرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء ، فالقمر يبعد عنا 390,000 كيلومتر في حين ان المشتري يبعد 1,800 مرة المسافة التي تفصلنا عن القمر.

المشتري الان يقع امام نجوم الميزان وسيبقى كذلك لعدة أشهر مقبلة ، و يرصد قرب نجم الزباني الجنوبي أحد نجوم الميزان وكليهما يمكن ان يشاهد بسهولة سويا من خلال المنظار الثنائي العينية.

يعتبر كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة ولكن في الوقت الحالي كوكب المريخ يزداد لمعانه وقريبا سوف يفوق لمعان المشتري وسيصبح المريخ رابع المع جسم في قبة السماء وذلك مع اقترابة من الأرض.

وسيظهر المشتري كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة ،وعند رصدة من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم ” أقمار غاليلو ” وهي: غانميد،كاليستو،يوروبا،ايوا – حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وخلال ساعات الليل سوف تنتقل هذه الاجسام جميعا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

فبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة امام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

لذلك في مساء يوم غدا الأحد سيلاحظ ان القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.