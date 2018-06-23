المنتخب السعودي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة مصر

سانت بطرسبرغ- الوئام:

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صباح اليوم, تدريباته على ملاعب التدريب بنادي زينت ضمن معسكره الحالي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية استعدادًا لمواجهة منتخب مصر بعد غد الاثنين في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس العالم 2018م.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ، ثم تمارين ترفيهية ، تلى ذلك تمارين الاستحواذ ، بعدها قسّم المدير الفني خوان انطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين أجرت تقسيمه في مساحة قصيرة وفق تمريرات محدده، تلى ذلك تقسيمه على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.

ولم يشارك في التدريبات الجماعية للمنتخب عمر هوساوي، ومنصور الحربي، وعلي البليهي، حيث اكتفوا بتمارين خاصة في النادي الصحي، بينما واصل تيسير الجاسم برنامجه العلاجي في العيادة.

وسيجري المنتخب السعودي مساء يوم غدٍ الأحد, حصة تدريبية عند الخامسة والنصف مساءً على استاد فولغوجراد.

من جهة أخرى، سيعقد المدير الفني خوان انطونيو بيتزي, مؤتمرًا صحفيًا عند الخامسة مساء من يوم غدٍ في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد فولغوجراد، وسيكون برفقة بيتزي مهاجم المنتخب فهد المولد للحديث عن المباراة الثالثة والأخيرة للمنتخب السعودي في بطولة كأس العالم أمام منتخب مصر.