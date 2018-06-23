التعليم: إنطلاق الفصل الصيفي بجميع الإدارات التعليمية غدٍ الأحد

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

يبدأ غدا الاحد أكثر من 2700 طالب وطالبة بالطائف دراستهم للفصل الصيفي في 8 مدارس ثانوية للبنين والبنات بعد أن أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها للفصل الصيفي الدراسي لهذا العام.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي أن الإدارة عملت منذ وقت مبكر على تحديد المدارس الثانوية المطبقة للنظام الفصلي ونظام المقررات المعتمد بها الفصل الصيفي وعددها 8 مدارس منها مدرستان للبنات ، كما تم الانتهاء من إجراءات المفاضلة والترشيح للمعلمين والمعلمات المتقدمين للعمل في الفصل الصيفي وكذلك المشرفين التربويين والمشرفات المرشحين لمتابعة سير الدراسة الصيفية .

وأشار اللهيبي الى أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين في الفصل الصيفي لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية بلغ نحو 2712 طالب وطالبة منهم 44 طالباً و 23 طالبة من خارج تعليم الطائف.

وبين اللهيبي جاهزية المدارس المعتمدة للفصل الصيفي لهذا العام لاستقبال الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي خلال الصيف وحصر الشعب والمواد التي تم اختيارها من قبل الطلاب بما يضمن انطلاقة جادة ومتميزة للفصل الصيفي الدراسي.

ولفت اللهيبي إلى أن الفصل الصيفي يستهدف معالجة حالات التعثر وإكمال متطلبات التخرج لبعض الطلاب والتسريع وتقليص الهدر والفاقد التعليمي ، مؤملاً من الطلاب الحرص على الانتظام والانضباط المدرسي خلال الفصل الصيفي ومتمنياُ لهم مزيداُ من التوفيق والسداد .

الجدير ذكره أن المدارس المعتمد بها الفصل الصيفي الدراسي لهذا العام هي ثانوية الملك فهد وثانوية الحديبية وثانوية الأندلس والعقيق والملك عبد العزيز والإمام مالك والثانوية الخامسة للبنات والثانوية الثانية والعشرون.