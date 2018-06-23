بلجيكا تسجل الهدف الرابع في شباك تونس

الوئام - وكالات

سجل إيدين هازارد الهدف الثاني له والرابع لبلجيكا في المباراة التي تجمع منتخب بلاده بنظيره التونسي 4-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لمونديال روسيا.

وافتتح المنتخب البلجيكي التسجيل مبكرا بهدف سجله إيدين هازارد في الدقيقة الـ6 بركلة جزاء.

وعزز روميلو لوكاكو النتيجة للمنتخب البلجيكي بهدف ثان في الدقيقة 16، قبل أن يقلص المنتخب التونسي الفارق بهدف برون بعدها بدقيقتين فقط.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول أضاف لوكاكو الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.

وعاد هازارد وسجل الهدف الثاني له والرابع لبلجيكا في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.