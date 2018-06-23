مصرع و إصابة ١٢ شخصا في حادثين منفصلين بعسير

الوئام-عسير-عبد الله العازمي

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري أن عمليات المنطقه تلقت الْيَوْمَ السبت بلاغين عن حادثين تصادم بمحافظه بيشه خلف ٨ إصابات و 4 وفيات

و تلقت غرفه العمليات بلاغ عن حادث تصادم على طريق الرين عند الساعة:7:55 صباحاً وعلى الفور تم توجيه اربع فرق اسعافيه حيث نتج عنه ست إصابات مختلفه ووفاتين

قُدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، ونُقل المصابون إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشه ، ونُقلت حالتا الوفاة عن طريق فريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة”.فيما نقلت أصابتان عن طريق جهات اخرى مشاركه

وأضاف الشهري : ان الحادث الثاني وقع في بيشة امام مصنع التمور طريق رنيه الساعه 13:13 م ونتج عن الحادث اصابه خطيرة ووفاتين وعلى الفور تم توجيه فرقه اسعافيه للموقع وتم نقل الحاله خطيرة الى مستشفى الملك عبدالله ببيشه

وهيئة الهلال الاحمر تحذر المواطنين والمقيمين الالتزام بالسرعة المحددة حفاظاً على سلامتهم وسلامه الركاب