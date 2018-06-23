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بقيمة132 ألف دولار

كوكايين في كأس العالم

كوكايين في كأس العالم
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الوئام-متابعات

أوقفت شرطة الأرجنتين، عصابة حاولت أن تهرب كميات من الكوكايين والماريوانا في مجسمات لكأس العالم، لكن الحيلة لم تنطل على السلطات.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أوقفت الشرطة ستة أشخاص وحجزت 1.5 كيلوغرام من الكوكايين والماريوانا، فضلا عن مصادرة سيارتين وقطعتي سلاح.

وتصل القيمة التقديرية للمخدرات المحجوزة بمنطقة لاماتانزا في بوينوس آيريس، إلى قرابة 132 ألف دولار أميركي.

وتستغل عصابات المخدرات كأس العالم المقامة في روسيا لأجل إحراز رواج موسمي، وسط انشغال سكان البلاد بمتابعة مباريات المنتخب.

وأكد وزير الأمن الأرجنتيني، كريستيان ريتوندو، ضرورة التعامل بصرامة مع عصابات المخدرات في البلاد، قائلا إن من الضروري أن ينال الموقوفون جزاءهم في السجن، حتى لا يعودوا إلى عملهم المحضور.

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