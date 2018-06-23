فيصل بن خالد بن سلطان يتكفل بعلاج شاب على نفقته الخاصة

الوئام-عرعر-طارق قمقوم

تكفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية بعلاج الشاب زياد بن سوري العنزي على نفقته الخاصة .

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على حالته الصحية وحاجته للعلاج في مراكز متقدمة .

‏‎وتعود تفاصيل قصة الشاب زياد كما يرويها والده إلى ما قبل ثمان سنوات حيث تعرض لحادث مروري في مدينة عرعر مما نتج عنه إصابته بشلل رباعي .

وأعرب والد الشاب سوري العنزي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من سموه، داعياً الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء ويجعلها في موازين حسناته.