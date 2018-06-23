التعليم تدعو (4855) متقدمة للوظائف التعليمية للمطابقة

الوئام-واس

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي ، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دعت (4855) متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 20 / 9 / 1439هـ ، ويمثلن من تم ترشيحهن مبدئياً لمطابقة بياناتهن لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية .

وبين المتحدث الرسمي أن المطابقة ستكون خلال الفترة من يوم الأثنين الموافق 11 / 10 / 1439هـ وحتى يوم الخميس الموافق 14 / 10 / 1439هـ خلال أوقات العمل الرسمي.

وكشف المتحدث الرسمي أن المرشحات عليهن الحضور في الأوقات والفترة المحددة مصطحباتٍ معهن متطلبات المطابقة التالية : أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة ، ووثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة إلى كشف الدرجات ، والحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل ، والحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوي ، والحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة .

وفِي ذات السياق بين العصيمي أن من لم تقدم أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية المشار إليها خلال فترة المطابقة لدى فروع وزارة الخدمة المدنية لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.

وبين المتحدث الرسمي أن عدم المطابقة خلال الفترة المحددة يعد عدولاً عن رغبتها في الوظيفة ، مشدداً على أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

وفِي ختام تصريحه هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحات مبدئياً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية ، متمنياً لهن مزيداً من التوفيق وأن يسهمن في إثراء العملية التعليمية.

وللاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف التعليمية من خلال الرابط : https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/w-4855.aspx .