عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف تجمعًا جماهيريًا للدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وشدد المصدر على رفض المملكة لهذه الأعمال التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار أثيوبيا، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب أثيوبيا ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
التعليقات: 0
في العاصمة أديس أبابا
المملكة تدين التفجير الذي استهدف تجمعًا جماهيريًا لرئيس الوزراء الإثيوبي
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف تجمعًا جماهيريًا للدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.