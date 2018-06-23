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في الرس والمجمعة

التعليم : غدا إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين و المعلمات … عبر نظام نور

التعليم : غدا إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين و المعلمات … عبر نظام نور
weam.co/528954
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

أعلنت إدارتي التعليم في محافظة المجمعة ومحافظة الرس بأن موعد إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات غدا الأحد
وقالت إداراة التعليم بالمجمعة عبر حسابها على تويتر بأنه سيتم غدا الأحد 1439/10/10 إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في محافظة المجمعة بكافة القطاعات
وأوضحت إدارة تعليم الرس بأنه على شرف سعادة مدير التعليم أ.سليمان الطعيسي ؛ سيتم تدشين ونشر حركة النقل الداخلي عبر نظام نور غدا الأحد10-10-1439 الساعه الواحدة ظهرا

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