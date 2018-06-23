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بهدف من ضربة ثابتة

ألمانيا تفلت من “لعنة” خروج البطل” في الثواني الأخيرة

ألمانيا تفلت من “لعنة” خروج البطل” في الثواني الأخيرة
weam.co/528962
الوئام-متابعات
سجل توني كروس هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليقود ألمانيا إلى فوز صعب على السويد بنتيجة 2-1، السبت، في ثاني جولات المجموعة السادسة من كأس العالم، ويحفظ حظوظ أبطال العالم في الصعود إلى دور الـ16.

وبدأت المباراة بضغط عال للألمان، لكنهم لم يفلحوا في فك شفرة الدفاع السويدي الصلب، الذي وقف سدا منيعا أمام محاولات الألمان.

وسجلت السويد من هجمة مرتدة مباغتة عبر المهاجم أولا تويفونين، الذي سدد كرة ساقطة فوق الحارس مانويل نوير في الدقيقة 32.

وعادل لاعب بوروسيا دورتموند ماركو رويس في الدقيقة 48، بعد أن استغل عرضية من جهة اليسار، ليضعها بركبته في الشباك.

وطرد المدافع الألماني جيروم بوتينغ في الدقيقة 82، بعد حصوله على الإنذار الثاني لإعاقته لاعبا سويديا.

ومع الثواني الأخيرة سجل كروس من تسديدة قاتلة سكنت مقص المرمى السويدي، في استمرار لمسلسل الأهداف الحاسمة المتأخرة بالمونديال.

وتلقى “المانشافت” لطمة قوية في الجولة الأولى، بخسارة مفاجئة أمام المكسيك بهدف نظيف.

ولم يسبق للمنتخب الألماني الخروج من دور المجموعات في تاريخ مشاركاته في المونديال، ويعود آخر إقصاء من الدور الأول لمونديال 1938.

وستلعب ألمانيا (3 نقاط) أمام كوريا الجنوبية (بلا رصيد)، فيما تواجه السويد (3 نقاط) المكسيك المتصدرة برصيد 6 نقاط، في ختام منافسات المجموعة، الأربعاء.

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