اكتشف شبيهك بين لاعبي كأس العالم

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طور باحثون يعملون في مؤسسة الأنباء النرويجية VG أداة ذكاء اصطناعي جديدة، تستخدم تقنية التعرف على الوجوه للعثور على شبيهك بين لاعبي كرة القدم العالميين.

ويحاول الذكاء الاصطناعي أن يقارن ملامحك مع أحد الرياضيين المحترفين البالغ عددهم 736 لاعبا، يتنافسون حاليا ضمن منتخبات بلدانهم في مونديال روسيا 2018.

ويمكن للمستخدمين اختبار أداة “اكتشف شبيهك من كأس العالم” عبر هذا الرابط، من خلال الضغط على زر “تحميل الصورة” وسط الشاشة، حيث يمكن تحميل الصور الموجودة على سطح المكتب في أجهزة الكمبيوتر.

وعند استخدام الأداة على الهاتف المحمول، فإن النقر على زر “تحميل الصورة” سيسمح للمستخدمين بالتقاط الصور باستخدام الكاميرا، بالإضافة إلى تحميل الصور الموجودة على الهاتف.

ولسوء الحظ، فإن الذكاء الاصطناعي ليس دقيقا بنسبة 100%، حيث يقدم بعض التطابقات الشكلية الطريفة، بما في ذلك مطابقة شكل كيم كارداشيان ويست، مع لاعب كرة القدم السنغالي البالغ من العمر 33 عاما، كاديم ندياي.

وعلى الرغم من أن مكتبة الصور التي أنشأتها Geitgey، دُربت على مجموعة كبيرة من البيانات، كان على المطورين تخصيص الأداة للتعرف على صور فريق كأس العالم تحديدا.

وقرر فريق البحث إطلاق الأداة على فيسبوك لمعرفة كيفية التعامل مع الصور التي يتم تحميلها من قبل المستخدمين.

وقام الباحثون بتضمين تقنية OpenCV، وهي قاعدة بيانات مفتوحة المصدر تحتوي على 2500 خوارزمية مجانية الاستخدام قابلة للتعلم الآلي.

يذكر أن التعلم الآلي هو عملية تمكن جهاز الكمبيوتر من استخدام البيانات ورسم الاستنتاجات الخاصة، بينما تصف رؤية الكمبيوتر أي ممارسة تمكن الأجهزة من الحصول على فهم عالي المستوى من الصور أو الفيديو الرقمي.