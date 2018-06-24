رسمياً.. بدء سريان السماح للمراة بقيادة السيارة

الرياض - الوئام :

دخل قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة حيز التنفيذ منتصف ليلة اليوم الأحد الموافق 24 يونيو الجاري.

وترجح تقارير اقتصادية استغناء العائلات السعودية عن 50 % من السائقين العاملين حاليا في المملكة.

وجاءت متطلبات التسجيل في مراكز تعليم القيادة للنساء في المملكة كالتالي وفق ما أورده الموقع الرسمي لإدارة المرور؛ صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة السارية المفعول و6 صور شخصية قياس (4*6) سم،إضافة إلى تعبئة طلب التدريب مع المدرس المراد تعلم القيادة معه وذلك عبر الشبكة العنكبويتة، إلى جانب دفع الرسوم المقررة، وأخيرا ملف لحفظ الأوراق.

وتهدف رؤية 2030 إلى زيادة مساهمة المرأة في القوى العاملة من 22 إلى 30 %.

وتجدر الإشارة إلى أنه صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد.