“أم حصة” انتظرت اللحظة التاريخية لقيادة سيارتها إلى الصيدلية برفقها زوجها

نشر الكاتب محمد العمر عبر حسابه في “تويتر” تغريدة مرفقة بفيديو للحظة قيادة زوجته مع بدء تنفيذ الأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة حيز التنفيذ.

وقال العمر : اليوم 10-10، الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بدء السماح لقيادة المرأة حيز التنفيذ، هذه ام حصة “فاتنة” تقود السيارة.

بدورها قالت “فاتنة”، انه شعور جميل جداً، وأن هذا القرار جاء في محلة، وأن أول قرار اتخذته أن تنازلت عن السائق الخاص الذي اثقل كاهل المصروف، حيث قمت بحسبة المصاريف التي خصصتها له منذ 3 سنوات، فقد بلغت قيمة سيارة جديدة ومصاريف أخرى أنا وعائلتي أولى بها.

وأردفت “أم حصة” أنه وقبل الساعة 12 كنت بحاجة للذهاب للصيدلية، وكان علي طلب سيارة أجرة، إلا أني أجلت الذهاب حتى دخول الوقت حيز التنفيذ.