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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
weam.co/528984

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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