التعليقات: 0

الأتراك يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية اليوم

الأتراك يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية اليوم
weam.co/528985

يدلي الناخبون في تركيا بأصواتهم صباح اليوم، في انتخابات رئاسية وبرلمانية ويبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وينتهي في الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش). ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 60 مليون شخص من إجمالي عدد سكان تركيا الذي يبلغ 81 مليون نسمة.

ومن بين المرشحين إلى جانب الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، محرم إنجه مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري العلماني، وصلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد المسجون حاليًا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان لن يتمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، ولكن من المتوقع فوزه في جولة إعادة تجري في الثامن من يوليو.

روابط ذات صلة

تركيا: مئات الآلاف يحتشدون دعماً لـ«محرّم إينجه» منافس أردوغان

تركيا: مئات الآلاف يحتشدون دعماً لـ«محرّم إينجه» منافس أردوغان

ابا الخيل يرد على رؤيا ابن سعيد

ابا الخيل يرد على رؤيا ابن سعيد

تركيا تحبط هجوماً إرهابياً قبل الانتخابات

تركيا تحبط هجوماً إرهابياً قبل الانتخابات

المعارضة التركية: نشر نصف مليون مراقب في الانتخابات

المعارضة التركية: نشر نصف مليون مراقب في الانتخابات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>