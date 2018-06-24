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لجنة لمراقبة السوق من دول أوبك وخارجها لبحث زيادات الانتاج

لجنة لمراقبة السوق من دول أوبك وخارجها لبحث زيادات الانتاج
weam.co/528993

نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن وزير النفط بخيت الرشيدي قوله إن لجنة مراقبة تضم دولا من أوبك وخارجها ستبحث كيفية توزيع زيادات انتاج النفط بين الدول المنتجة.

وسئل الرشيدي عن آلية توزيع حصص الإنتاج بين الدول الأعضاء من داخل وخارج أوبك بعد التوصل لاتفاق على زيادة الانتاج بالعودة إلى الالتزام بنسبة 100% بتخفيضات الانتاج المتفق عليها من قبل فقال إن هذه المسألة ستترك لاحقا للجنة مراقبة السوق.. بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة لتوزيعها بين الدول الأربع والعشرين المشاركة في اتفاق فيينا.

وتشارك أوبك وحلفاؤها منذ العام الماضي في اتفاق لخفض الانتاج 1.8 مليون برميل يوميا.

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