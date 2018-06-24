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بدء التقديم على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب بالرياض

بدء التقديم على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب بالرياض
weam.co/528996

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض عن بدء التقديم على الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض اليوم الأحد 10/ 10/ 1439هـ عبر الرابط www.rbu-admit.edu.sa .

وسيكون التقديم عبر البوابة متاحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء 19/ 10/ 1439هـ، وهو موعد نهاية التقديم عبر البوابة في جميع التخصصات.

وحثت اللجنة الطلاب على التأني في تقديم الطلب ومراجعة إدخال المعلومات، وترتيب الرغبات بكل دقة، إذ إن التقديم في أي يوم من الأيام التي أتيح فيها التقديم سواء ،ويمكن لأي طالب التعديل على طلب القبول وحفظ التعديل في أي وقت قبل إغلاق البوابة.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإجراءات القبول الموضح على البوابة بالتفصيل، والاطلاع على الدليل الإرشادي للقبول،متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

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