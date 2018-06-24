من أجل الصدارة.. البرتغال تسعى للقضاء على إيران

يتأهب بطل أوروبا المنتخب البرتغالي، لاستكمال مهمته في الدور الأول ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، عبر مباراته المقررة غداً الإثنين أمام نظيره الإيراني على ملعب “موردافيا أرينا”، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وكان المنتخب البرتغالي استهل مشواره بتعادل مثير مع إسبانيا 3-3، ثم تغلب على نظيره المغربي 1-0، بينما فازت إيران في الجولة الأولى على المغرب 1-0، ثم خسرت أمام إسبانيا 0-1.

ورغم أن الترشيحات تصب لصالح المنتخب البرتغالي بشكل كبير، خاصة في ظل تألق نجمه كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثية في المباراة الأولى، وأحرز هدف الفوز أمام المغرب، يدرك المنتخب ضرورة الحذر من أجل تفادي انضمامه لقائمة ضحايا المفاجآت من المنتخبات الكبيرة بالمونديال.

ويتقاسم المنتخبان الإسباني والبرتغالي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويليهما المنتخب الإيراني بثلاث نقاط، ومنتخب المغرب بدون رصيد من النقاط، وتأكد خروجه رسمياً من الدور الأول.

وسيكون الفوز بأي نتيجة أو التعادل كافياً للمنتخب البرتغالي للتأهل رسمياً إلى دور 16، وربما يحرز صدارة مجموعته، وهو ما يعتمد على نتيجة المباراة الأخرى بين المنتخبين المغربي والإسباني على ملعب “كالينغراد”، لكن المفاجأة التي قد تطيح برفاق رونالدو من الدور الأول تتمثل في فوز إيران.

وبعد أن خسر المنتخب الألماني حامل اللقب مباراته الافتتاحية أمام المكسيك، وتعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره السويسري، كما بات المنتخب الأرجنتيني مهدداً بالخروج من الدور الأول إثر تعادل مع آيسلندا، وهزيمة ثقيلة أمام كرواتيا، يدرك المنتخب البرتغالي أن عليه تفادي المفاجآت المدوية أمام إيران.

وتحوم الشكوك حول لاعب الظهير الأيسر رافاييل جيريرو، المحترف ببوروسيا دورتموند الألماني، حيث يعاني من مشكلة عضلية، كما تعرض لاعب خط الوسط جواو موتينيو (موناكو الفرنسي) لنزلة برد، بينما لا تحوم أي شكوك حول جاهزية رونالدو.