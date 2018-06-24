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«سعود الطبية» تستقبل أول سائقة من منسوباتها

«سعود الطبية» تستقبل أول سائقة من منسوباتها
weam.co/528999

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية في الساعة السابعة والنصف صباحًا، أول السائقات من منسوباتها ، وذلك عقب صدور الأمر السامي الكريم بتمكين المرأة من قيادة السيارة في المملكة، و الذي دخل حيز التنفيذ هذا اليوم.
وحثت المدينة جميع السائقات إلى أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية، والتقيد بالأنظمة والتعليمات، وتعزيز مفاهيم السلامة .
يذكر أن المدينة اعتمدت شعار “في قيادتك حافظي على سلامتك” وذلك لحملتها التوعوية للقيادة الآمنة .

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