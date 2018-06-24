التعليم: أندية مدارس الحي والأندية الموسمية تستأنف برامجها وأنشطتها

تستأنف 32 نادي مدرسة حي ونادي موسمي للبنين والبنات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها اليوم الأحد أنشطتها وبرامجها ضمن برنامج إجازتي 3 .

وتعود تلك الأندية بتقديم حزمة متنوعة من الفعاليات والبرامج الترويحية والترفيهية من خلال المسارات الثلاث الرئيسية الترفيهي والمسار السياحي والتطوعي والمسار التدريبي والتقني والتي تهدف جميعها إلى تعزيز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لوطنها ومجتمعها.

كما يهدف إلى تعزيز قيم الانتماء واللحمة الوطنية وتنمية والقيم والاتجاهات الصحيحة لديهم وحمايتهم فكرياً وبناء المهارات الأساسية لسوق العمل وتنمية قيمة التطوع والمسؤولية الاجتماعية والتعريف بالمعالم التاريخية والسياحية بالمملكة واكتشاف مواهب وإبداعات الطلاب وتنميتها وصقلها .

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على دور الأندية الموسمية وأندية الحي في استثمار أوقات فراغ الطلاب والطالبات فيما يعود عليهم بالفائدة وترسيخ القيم الإيجابية في شخصياتهم وإكسابهم المهارات والقيم الحميدة وتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية.

لافتًا النظر إلى حرص إدارات تلك الأندية على تقديم برامج وفعاليات تلبي احتياجات جميع فئات الطلبة وتحقق رغباتهم. داعيا في الوقت نفسه مرتادي ومرتادات لإستفادة من تلك البرامج والأنشطة في تلك الأندية.