د. الراجحي يفوز بجائزة نومان في مجال قيادة طب ورعاية العيون

منح المجلس الدولي لطب العيون جائزة الدكتور نومان في القيادة في رعاية العيون عالمياً لعام 2018 للسعودي الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم الراجحي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وذلك في مجال القيادة على المستوى العالمي في ما يخص طب ورعاية العيون.

ويأتي منح د. الراجحي الجائزة تقديراً لدوره الريادي في تنفيذ مبادرات لتطوير خدمات رعاية العيون في العديد من الدول ودوره في تطوير منظمات طب العيون الإقليمية والدولية وايضاً جهوده في الحصول على عدد من القرارات من منظمة الصحة العالمية داعمة لبرامج مكافحة العمى والضعف البصري مما ساهم في تعزيز رعاية طب العيون اقليمياً وعالمياً.

وتعد جائزة الدكتور نومان العالمية من اهم الجوائز التي يمنحها المجلس الدولي لطب العيون (International Council of Ophthalmology) لطبيب عيون قدم مبادرات و مساهمات كبيرة أدت إلى تحسن جودة الخدمات وتطوير التدريب في مجال طب العيون على المستويين العالمي و المحلي.

و سميت الجائزة بجائزة الدكتور نومان تقديراً للدور الكبير والمساهمات المتميزه التي قدمها الدكتور نومان الرئيس السابق للمجلس الدولي لطب العيون (ICO) في مجال طب العيون وتعد الجائزة تكريماً للقيادات المتميزة في مجال طب العيون على مستوى العالم.

الجدير بالذكر ان الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم الراجحي له مساهماته ونشاطاتات متعددة حيث عمل نائباً لرئيس المجلس الدولي لطب العيون (ICO)، ورئيساً مشاركاً لإقليم شرق المتوسط بالوكالة الدولية لمكافحة العمى ورئيساً لمجلس الشرق الأوسط وافريقيا لطب العيون (MEACO) .

كما رأس وأشرف على تنظيم المؤتمر العالمي لطب العيون (WOC2012) والذي أقيم في ابوظبي وكان أكبر مؤتمر طب عيون يقام في الشرق الأوسط وإفريقيا وبمشاركة اكثر ١٠ آلاف متخصص.

كما تميز الدكتور عبدالعزيز الراجحي بدوره الكبير في مجال طب العيون بشكل عام ومكافحة العمى بشكل خاص حيث عمل سابقاً في العديد من الهيئات الوطنية والدولية.

ومنها عضويته في مجلس أمناء الوكالة الدولية لمكافحة العمى بالإضافة إلى منصبه السابق كأمين عام للجنة الوطنية لمكافحة العمى بالمملكة ومساهمته في إنشاء ومن ثم ادارة الجمعية الدولية “اتحاد مكافحة العمى” وكذلك عضويته السابقة في مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب العيون للعديد من السنوات.

الجدير بالذكر ان الدكتور عبدالعزيز الراجحي سبق له الحصول على جائزة الإنجاز العالمي من الوكالة الدولية لمكافحة العمى كأول سعودي يحصل عليها.