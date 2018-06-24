بسبب مذيع بي إن القطرية.. منح تأشيرة حج لمشجع تونسي ووالدته

بادرت السفارة السعودية في تونس والخطوط السعودية بمنح مشجع تونسي ووالدته تأشيرتين له ولوالدته وكذلك تذاكر لأداء فريضة الحج هذا العام بسبب تغريدة للمشجع التونسي تبرأ فيها من مواطنه هشام الخلصي، المذيع بقناة “بي إن سبورتس” القطرية، والذي سبق وتهكم على خسارة السعودية من روسيا بالخمسة.

وقال الشاب التونسي في تغريدته التي أثارت إعجاب المسؤولين السعوديين: إخواني السعوديين في منكم غاضب على شعب تونس بسبب الإعلامي هشام الخلصي لكن هو يمثل نفسه ولا يمثل شعب تونس، يعني شعب كله مو مثله نحن وأنتم واحد، والله في قريتي الصغيرة أقسم بالله كنا نتمنى فوز السعودية واندهشنا بالهزيمة.. هشام الخلصي أنا لا يمثلني.