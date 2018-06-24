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مصرع وإصابة «10» في حادث تصادم مروع في عسير

مصرع وإصابة «10» في حادث تصادم مروع في عسير
weam.co/529011

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت الْيَوْمَ الأحد بلاغ عن حادث تصادم بين سيارتين هايلكس وكورلا خلف خمس إصابات وخمس وفيات.

وتفصيلاً: تلقت غرفه العمليات بلاغ عن حادث تصادم ع طريق قنا (رعله) عند الساعة:00:16 صباحاً وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق اسعافيه حيث نتج عنه خمس إصابات وخمس وفيات.

وأضاف الشهري : قُدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، ونُقل اصابه واحده وأربع وفيات الى مستشفى محايل العام واتضح بعد ذلك انه تم نقل اربع إصابات ووفاه واحده عن طريق الجمهور قبل وصول الفرق الاسعافيه.

وشددت الهيئه على لسان متحدثها: عدم تحريك او نقل مصابي الحوادث الا عن طريق الفرق الاسعافيه حفاظا على حياتهم داعيا الله للمصابين بالشفاء العاجل وان يلهم ذوي المتوفين الصبر والسلوان.

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