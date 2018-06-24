عمل القصيم يضبط 53 مخالفة وينذر 430 منشأة

نفذت الفرق التفتيشية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال شهر رمضان المبارك 1439هـ عددًا من الحملات التفتيشية المكثفة المشتركة مع وزارة الداخلية ، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات لنظام العمل بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع القصيم أن اجمالي الزيارات التفتيشية خلال رمضان بلغت 3007 زيارة تفتيشية شاملة ، نتج عنها ضبط 53 مخالفة لنظام العمل ، مشيرًا الى أبرز المخالفات كانت : تأخير الأجور، والتوطين الوهمي، ومهن مقصور العمل بها على السعوديين ، حيث تم توجيه أكثر من 430 إنذارًا وتنبيهًا لأصحاب المنشئات لتصحيح اوضاعهم، مبيناً أن الحملات التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية مستمرة وشاملة لجميع القطاعات وذلك لضبط سوق العمل ورفع مستوى الالتزام بأنظمة وزارة العمل ولوائحه .

وبين مساعد مدير عام فرع الوزارة بالقصيم أحمد الوتيد أن ضبط سوق العمل وخلق بيئة عمل نظامية هي من أهم أهداف الوزارة ، التي تتطلب بتضافر الجهود بين جميع الأطراف ذات العلاقة ، مشيرًا إلى أنه يمكن تقديم الشكاوي الخاصة بمخالفات سوق العمل عبر مركز الاتصال على الرقم 19911 أو عبر تطبيق ” معاً للرصد ” على الأجهزة الذكية .