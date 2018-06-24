المنتخب المصري يكشف حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليا بعد المونديال

نفى ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، ما تردد حول دراسة محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، الاعتزال دوليا عقب انتهاء منافسات المنتخب في كأس العالم بروسيا، بمواجهة المنتخب السعودي غدا الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للمونديال.

وأكد “لهيطة” أن ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، حول تفكير اللاعب في اعتزال اللعب دوليًا، لاستغلاله سياسيًا باجباره على مقابلة قديروف رئيس الشيشان، غير صحيح تماما، قائلا “صلاح لم يتحدث معنا في مسألة الاعتزال ولا اعتقد أن لديه نية لذلك، ومنتخب مصر ليس طرفا في الأزمة من الأساس”.

وأضاف مدير المنتخب المصري، أن الاتحادات الوطنية لديها تعليمات مشددة حول عدم الحديث عن السياسة أو الدين أو العنصرية، قائلا “الاتحاد الدولي لكرة القدم هو من يسأل على فكرة الاستغلال السياسي لصلاح، وإذا كانت هناك أزمة سياسية في مدينة جروزني، فلماذا وضعها فيفا ضمن المدن القادرة على استضافة المنتخبات المشاركة بالمونديال”.