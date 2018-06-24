جامعة شقراء تحتفل بعيد الفطر المبارك

رعى سمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود آل سعود وكيل جامعة شقراء اليوم الأحد 10/10/1439هـ حفل معايدة منسوبي الجامعة بمناسبة عيد الفطر المبارك والذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعدد من مدراء الإدارات والموظفين وذلك بالبهو الرئيس بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء .

وأستهل الحفل بكلمة لسمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود آل سعود قال فيها : ” نحمد الله على ما وهبنا في هذه البلاد من أمن وآمان وقيادة رشيدة تحرص توفير كل ما يخدم الوطن والمواطن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – وكان من أبرزها صورها الاهتمام بالتعليم بشكل عام وتقديم الدعم السخي لمؤسسات التعليم من أجل تحقيق نهضة معرفيه لدى أبناء وبنات هذا الوطن في مختلف المجالات ، لضمان مستقبل مشرق للوطن يصنع بسواعد أبنائه” .

وقال سموه : ” في هذا اليوم نحتفل بمناسبة عيد الفطر المبارك ونلتقي بزملائنا منسوبي الجامعة في لقاء يملأه​ الود والصفاء ، نجدد من خلاله العهد على مواصلة الجد والاجتهاد في خدمة المستفيدين من الجامعة وفق ما رسم من خطط وأهداف تنسجم مع رؤية المملكة 2030 وبمتابعة واهتمام من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ، وكلنا أمل وثقة بمنسوبي الجامعة للعمل على مواصلة دفع عجلة التطوير والرقي ” عقب ذلك تبادل الحضور التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك .