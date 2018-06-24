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نصائح الكوميدي عبدالله القاسم للمرأة في أول يوم من تنفيذ قرار قيادة السيارة

نصائح الكوميدي عبدالله القاسم للمرأة في أول يوم من تنفيذ قرار قيادة السيارة
weam.co/529032

وجه الكوميدي السعودي عبدالله القاسم نصائح للمرأة في أول يوم من تنفيذ قرار قيادة السيارة

وعلق القاسم في لقاء مع العربية تعليقات طريفة على قيادة بعض السيدات للسيارة موجها لهن رسائلا في صورة كوميدية بسيطة .

وطلب القاسم من سيدات المملكة اللائي يقدن المركبات بعدم نسيان المكابح “الفرامل” وألا يتركن  المقود”الدريكسون” عند التوتر  مشيرا بحركة طريفة مما جعل مذيعة العربية تضحك بشكل واضح على الهواء .

وحكى القاسم بعض المواقف الطريفة التي أضحكت متابعية ومنها أن أحد السيدات قالت أنها ظلت تقود من الساعة 12 حتى الآن .

 

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