سالم الهندي : إشراف المستشار ” تركي آل الشيخ” ساهم في إنجاح حفلات العيد بالسعودية

أكد الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات والتي نظمت حفلات العيد في السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة – اللجنة الفنية- أن عدد الحضور من جميع الفئات فاق كل التوقعات، بل أن التذاكر نفذت بمجرد طرحها في منافذ البيع مشيداً في ذات الوقت بالإلتزام الكبير الذي ظهر عليه الحضور في الإستمتاع بمتابعة الحفلات.

وأضاف: الأمر هذا العام كان مختلفاً وشهد نقلة نوعية في التنظيم والإعداد والترتيب لها منذ إشراف معالي الاستاذ تركي آل الشيخ، وتوليه مهام متابعة الحفلات والإشراف عليها، من خلال رئاسته للجنة الفنية حيث وجدنا اهتماماً ودعماً كبيراً وعناية غير مسبوقة، كانت السبب الرئيسي لتحقيق هذا النجاح المبهر الذي أبهج كل المتابعين والجمهور المتذوق للفن الأصيل.

يذكر أن مساء أمس 23 يونيو أسدل الستار على آخر الحفلات الغنائية في العاصمة السعودية الرياض والتي أحيتها الفنانة نوال الكويتية في مسرح مركز الملك فهد الثقافي حيث تخطى الحضور ثلاث آلاف متفرّج من النساء، وفي الأيام الماضية شهدت عدة حفلات جماهيرية بين الرياض وجدة والدمام وبداية في 16 يونيو مع حفل الفنانة المصرية أنغام والفنانة اللبنانية اليسا وأقيم في مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض وفي اليوم التالي أحيا الفنان نبيل شعيل والفنان ماجد المهندس حفل غنائي في الصالة الرياضية المغلقة في ملعب الجوهرة بجدة وتلاه حفل آخر للفنان حسين الجسمي والفنان وليد الشامي بمركز معارض الظهران بالدمام. واستمرت تلك الحفلات حيث انتقل طاقم روتانا الى العاصمة الرياض مرة أخرى لتقديم حفل جماهيري آخر لفنان العرب محمد عبده وفي اليوم التالي أقيم حفل غنائي في جدة أحيته الفنانة نوال الكويتية والفنانة داليا مبارك. ومن الحفلات التي أقيمت أيضا ، أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفل غنائي في العاصمة الرياض بجانب الفنانة المصرية كارمن سليمان وفي اليوم نفسه أقيم حفل جماهيري كبير في مركز معارض الظهران بالدمام وغنى منفرداً ماجد المهندس بعد أن غاب عن الحفل عبدالله الرويشد الذي تعرّض لأزمة مرضية نقل على إثرها الى إحدى المستشفيات بالدمام. واستمرت الحفلات حيث غنى عبادي الجوهر ورابح صقر في مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض وفي اليوم التالي غنى راشد الماجد منفرداً في الصالة الرياضية المغلقة في ملعب الجوهرة / جدة وشهدت جميع الحفلات حضوراً جماهيريا كبيرا حيث شهدت منافذ بيع التذاكر إقبالا كبيراً من جميع الفئات.

هذا وكانت قناة روتانا قد قامت بنقل جميع الحفلات في كافة مدن المملكة عبر الهواء مباشرةً من خلال قناتي “خليجية-موسيقى” طيلة الأيام الماضية حتى يتمكن الجمهور السعودي والعربي الذي لم يتمكن من حضور الحفلات بعد نفاذ التذاكر ان يشاهدها في نفس التوقيت، وذلك حرصاً من القناة على ان يكون المشاهد مواكباً للحدث وتقديرا لكل عشاق الطرب والفن في كافة الدول العربية.